vedi letture

Genoa, dov'è finito Lerager? Dopo tre mesi i medici cambiano cura per la pubalgia cronica

Il Genoa proverà una cura diversa da quella portata avanti fino a oggi per provare a rimettere in sesto Lukas Lerager, ormai fuori dal campo da tre mesi. L'ultima apparizione del danese risale al 25 novembre scorso contro la SPAL a Ferrara, poi più niente. La pubalgia cronica che lo ha colpito non migliora ed è per questo che, sotto la supervisione del dottor Gatto, si è deciso di curarlo con i fattori di crescita, ovvero con delle molecole presenti nel nostro organismo. I tempi di recupero sono ancora in dubbio ed è impossibile capire quando potrà tornare ad allenarsi in gruppo e dunque ad essere a disposizione di Nicola. A riportarlo è Il Secolo XIX.