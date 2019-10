Genoa, El Yamiq: "Pronto a giocare. Seguivo Milito in tv"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jawad El Yamiq, difensore del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX in vista del possibile impiego contro il Parma nel prossimo match di campionato, svelando un aneddoto che lo lega al Genoa da prima del suo approdo in Italia: "Sono pronto per giocare, qualora il mister lo decidesse. Vogliamo rifarci, serve un successo in trasferta anche per l'autostima. Ho segnato in Nazionale, contro la Libia, e spero di farlo anche in campionato, per dedicarlo a un tifoso in Marocco che è molto malato".

Segni del destino - El Yamiq, poi, ha parlato del suo legame con la città ligure: "Mia sorella vive e lavora a Genova da 12 anni. Una sua amica voleva regalarmi la maglia della Samp, ma io impazzivo per Milito e i suoi gol, così volevo la maglia rossoblù. Questa è la mia seconda casa".