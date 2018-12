© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegola per il Genoa. Intervento in ritardo di Criscito, che colpisce Schiattarella a metà campo. L'arbitro Pasqua decide di tirare fuori il rosso nonostante sia il decimo minuto del primo tempo. Qualche dubbio, nonostante l'intervento non sia dei più teneri. Spal in superiorità numerica quindi per 80 minuti.