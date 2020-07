Genoa, eterno Pandev: l'arma in più nella lotta salvezza. Ora però tre sfide decisive

vedi letture

La voglia è quella di un ragazzino. Le movenze di uno che ci sa fare, eccome. Il curriculum è ricco di successi e il Triplete conquistato con l'Inter di José Mourinho è solo la ciliegina sopra una dolce e succulenta torta. Non importa se la carta d’identità alla voce data di nascita dice 1983. Il talento non ha età e Goran Pandev lo dimostra ogni giornata che passa. E’ l’anima del Genoa, il trascinatore. Con la sua esperienza guida la truppa rossoblu in un momento delicatissimo della stagione, con i suoi consigli sprona i ragazzi più giovani e con le sue giocate delizia la platea, ora virtuale, dimostrando che il feeling con il gol non è mai passato.

Otto gol in stagione - La sua prima rete stagionale arriva contro il Brescia certificando il 3-1 all'esordio di Thiago Motta. Dopo le reti contro Udinese e Lecce, arriva poi il gol a quattro minuti dalla fine che consegna il successo al Grifone di Davide Nicola contro il Sassuolo. Contro la Roma ha provato a dar vita ad una rimonta segnando l'1-2 mentre con il Cagliari è ancora una volta decisivo realizzando il gol partita. A San Siro prima del lockdown sblocca il match spianando la strada per la vittoria del Genoa mentre a Udine dà il via alla rimonta completata poi da Pinamonti. Infine arriviamo alla gara contro la SPAL, la sfida più importante. E non poteva che essere sua la prima firma sul match.

Tre sfide verità - La strada verso la salvezza però è ancora lunga e nei prossimi tre giorni ci saranno due ostacoli insidiosi, due scontri diretti. Si partirà domani sera contro il Torino di Longo, reduce dal ko contro l’Inter e distante in classifica quattro lunghezze. Domenica sera invece, calcio d'inizio alle ore 19.30, andrà in scena lo scontro diretto contro il Lecce, appuntamento da non fallire. I giallorossi questa sera sfideranno la Fiorentina in un altro incrocio pericoloso. Saranno quattro giorni decisivi per il futuro del Grifone, che poi porteranno dritti al derby della Lanterna del 22 luglio. Tre gare che ci diranno di più sul futuro in campionato del Genoa. Un Genoa che potrà contare sempre su Goran Pandev.