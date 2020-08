Genoa, Faggiano lavora per rafforzare la difesa: contatti con il Napoli per Luperto

vedi letture

Il Genoa lavora per rafforzare il proprio reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Sky i rossoblù hanno avviato i contatti con il Napoli per Sebastiano Luperto. Per il giocatore, che piace molto dal ds del Grifone Daniele Faggiano, il Genoa sta cercando l'intesa per un prestito.