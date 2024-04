Empoli, contro il Napoli altra grande prova dell'ex Luperto. Il leader è sempre presente

L'Empoli sabato scorso ha ottenuto un importantissimo successo riuscendo a sfruttare le difficoltà del Napoli, riuscendo persino a mantenere la porta inviolata al cospetto dei campioni d'Italia in carica. Tra i migliori in campo il grande ex della contesa lato toscani, il difensore centrale Sebastiano Luperto (27 anni) che in quel del Castellani si è elevato a vero e proprio leader.

Lui che nel Napoli è cresciuto, dopo aver fatto inizialmente la trafila invece a Lecce, e dove sarebbe rimasto volentieri, se avesse avuto l'occasione. Così non è stato e per lui c'è stato da andare a cercare gloria altrove. In tal senso Empoli si è rivelata la dimensione giusta: Luperto con gli azzurri non salta una partita da novembre 2022 ed è a ragione nella metà superiore dei più pagati nella rosa, con oltre mezzo milione di euro netti l'anno.

Anche sabato scorso si è distinto tra i migliori in campo di Empoli-Napoli, su TMW ha ricevuto un voto 7 in pagella: "Partita da ex per il centrale di Nicola, pulito, ordinato e soprattutto determinato. Sempre puntuale nelle chiusure, tiene bene la retroguardia dell'Empoli e domina nel gioco aereo".