Genoa, Faggiano su Rovella: "Lavoriamo per evitare lo sperpero di un grande patrimonio"

vedi letture

Il ds rossoblu Daniele Faggiano, ospite a a "We Are Genoa", su Telenord, parla così del gioiello Rovella, al centro di tante ipotesi di mercato e in scadenza coi rossoblù a giugno prossimo: "Bisogna dare atto a mister Maran che lo ha mandato in campo senza alcun secondo fine. Il ragazzo si è sempre fatto trovare pronto, come anche in Under 21. Sarebbe semplice dire che essendo arrivato per ultimo da tempo si sapeva che sarebbe andato in scadenza. È una situazione delicata. Assieme all’amministratore Zarbano stiamo lavorando per trovare un accordo onde evitare lo sperpero di un grande patrimonio del Genoa. La voglia di Rovella di stare con noi è importante e, penso, che tra persone intelligenti troveremo una soluzione".