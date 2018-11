© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Favilli, attaccante del Genoa, parla così del Derby della Lanterna, lui che ne ha vissuti solo con la maglia della Juve contro il Toro: “Solo a livello di Primavera però, immagino sia differente tra prime squadre… Ho un bilancio positivo in quattro o cinque comprendendo quelli di Coppa Italia. Forse li sentivano più dalla parte granata, alla Juve vigeva un approccio più tranquillo. Per l’esperienza che mi sono fatto, respiri un frizzio e un’elettricità diversi nelle stracittadine a livello giovanile. Il derby della lanterna è una di quelle partite che attirano pure gli appassionati neutrali di calcio. In tv li seguivo e ho sempre visto i giocatori andare oltre i limiti. Percepivi il fascino della sfida sugli spalti”.