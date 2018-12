© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Hiljemark, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della sfida contro la Roma: "Non stiamo attraversando un periodo felice a livello di risultati. Il pareggio con la Spal, acciuffato in dieci con lo spirito giusto nella prima di mister Prandelli, ha dato però una spinta positiva. Anche la Roma sta vivendo un momento un po’ difficile. Resta una squadra composta da giocatori straordinariamente forti e con una società importante alle spalle. Olsen? Lui è un gigante, arriva dappertutto… Roma è una città che ho visitato diverse volte. Ci aspetta una partita difficile, partiamo convinti di fare bene".