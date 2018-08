Genoa, il Belgrano ufficializza cessione Romero. Le cifre

Cristian Romero (20) è un difensore che il Genoa ha seguito molto a lungo nelle sue quindici apparizioni con la maglia del Belgrano in massima serie. Un interesse andato a buon fine, visto il suo svolgimento della seconda e terza parte del ritiro con i rossoblù. Il giocatore è a disposizione di mister Ballardini, anche se è mancata una comunicazione ufficiale in merito al suo passaggio in Liguria, ed il tecnico non lo ha inserito tra i convocati contro l'Empoli.

Interviene il Belgrano che, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, rende nota la cessione di Romero al Genoa, specificando anche le cifre dell'operazione: "Trasferimento definitivo al Genoa in Italia, all'importo netto di Euro 1.300.000, il club italiano si fa carico di pagare le spese di trasferimento".

La società argentina chiarisce anche quale sia l'importo di questi oneri accessori: "Le spese di trasferimento ammontano al 26,5% dell'importo dell'operazione, che include il 15% per il giocatore, il 7% previsto dal decreto 1212, il 2% da versare all'AFA, il 2% alla LCF e lo 0.5% al Futbolistas Agremiados (rispettivamente Federcalcio Argentina, campionato regionale di Cordoba e sindacato calciatori, ndr)".