Genoa, il Brighton cerca il sorpasso per l'obiettivo Andone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Brighton sfida il Genoa per Florin Andone. Come riporta The Argus, la squadra inglese avrebbe individuato infatti nell'attaccante del Deportivo La Coruña il rinforzo principale per l'attacco. Il nazionale rumeno classe 1993 è stato accostato anche al Grifone e alla Fiorentina.