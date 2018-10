Genoa, il Real Madrid si inserisce nella corsa a Piatek

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid si inserisce su Krzysztof Piatek. Come riporta il programma spagnolo El Chiringuito de Jugones, anche il club di Florentino Perez avrebbe infatti messo nel mirino il giovane attaccante del Genoa, autore finora di tredici reti in otto partite alla sua prima stagione in Italia. Per Piatek i blancos dovranno però battere l'agguerrita concorrenza di Roma, Napoli, Juventus, Barcellona e Bayern Monaco.