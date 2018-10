Genoa, il Romero che non ti aspetti: che debutto allo Stadium

Dal corrispondente a Genova.

Giovane all’anagrafe, personalità da veterano. Cristian Romero è stato una delle note liete della trasferta dell’Allianz Stadium. Il difensore ha saputo guidare il reparto con autorità. In pochi avrebbero scommesso su di lui, visto che sotto la gestione di Ballardini era praticamente finito ai margini della rosa. Un debutto del genere non lo avrebbe immaginato nemmeno il migliore degli sceneggiatori thriller: a Torino in casa della Juventus, di fronte a Cristiano Ronaldo, e un cartellino giallo dopo appena otto minuti. Un banco di prova arduo con la strada che si è messa subito in salita, ma il giovane argentino ha saputo tenere botta dipanando una grande prova. Tanti interventi in anticipo, solo qualche piccola sbavatura che, vista l’età e visto anche la potenza dell’avversario, ci possono tranquillamente stare. Una pedina molto importante, complice anche l’infortunio di Spolli, e soprattutto una scelta in più per la retroguardia di Ivan Juric.

ARRIVO IN PUNTA DI PIEDI - Il suo approdo all’ombra della Lanterna non ha avuto luci della ribalta puntate. La cifra è già importante con il club rossoblu che ha versato nelle casse del Belgrano, suo club di appartenenza, un milione e 300mila euro. Un investimento importante per un ragazzo nato nel 1998 ma che vanta già sette presenze nella nazionale argentina Under 20. In patria ha vestito solo la maglia dei “Pirati”, squadra in cui è cresciuto, disputando 20 partite fra campionato e coppe nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018.

FIDUCIA DI JURIC - Nel corso della conferenza post Juve, Ivan Juric ha parlato anche del giovane difensore: “E’ molto bravo anche se deve crescere, è giovane ma se non gioca come cresce? Deve sbagliare e sopportare gli errori. Non ho avuto dubbi sulle scelte che ho fatto”. Dopo aver atteso il suo momento, Cristian Romero ha avuto la sua chance e l’ha sfruttata al massimo. Come tutti i ragazzi deve migliorare e crescere lavorando giorno dopo giorno in allenamento. La fiducia del suo tecnico però è già un passo importante.