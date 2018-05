Genoa, in arrivo Vodisek. Piaceva a Napoli e Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Genoa avrebbe individuato in Rok Vodisek, portiere classe '98 dell'Olimpia Lubiana, l'erede di Matteo Perin in procinto di salutare la Ligura. Sull'estremo difensore sloveno era nel mirino di altri club italiani come Napoli e Sassuolo, ma il Genoa avrebbe effettuato il sorpasso e sarebbe pronto a chiudere nei prossimi giorni l'affare regalando al tecnico Davide Ballardini il primo rinforzo in vista della prossima stagione.