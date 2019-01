© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa si avvicina a Lukas Lerager, centrocampista di proprietà del Bordeaux, riferisce la redazione di Sky: l'operazione dovrebbe essere definita domani, con il classe '93 che arriva in Italia per un totale di sei milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui raggiungesse il 50% delle presenze.