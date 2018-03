Genoa, Izzo domani in tribunale per la prima udienza del processo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata molto importante per Armando Izzo quella di domani. Il difensore del Genoa sarà infatti in aula dopo il processo abbreviato per concorso esterno e frode sportiva che ha visto già le prime sentenze: tre anni e mezzo a Pini, uno a Millesi, mentre il rossoblù ha scelto il rito ordinario e la prima udienza è fissata proprio tra 24 ore. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.