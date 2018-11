Genoa, Juric amaro: "Col Napoli la sconfitta non ci stava"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Ivan Juric dopo il ko contro il Napoli: “La squadra ha fatto molto meglio di quello che si sta dicendo, abbiamo fatto un grande primo tempo subendo relativamente poco. Nel secondo tempo è normale che loro abbiano messo un po’ più di pressione, a me dispiace perché non ci stava. È una sconfitta non meritata assolutamente al di là della forza del Napoli che conosciamo tutti. Contro il Napoli ci sono dei momenti in cui puoi far male e altri in cui devi soffrire di brutto. Loro non hanno creato grandi occasioni, non abbiamo subito tanto, c’è grande rammarico per il risultato. Contro l’Udinese si è fatta una grandissima prestazione, potevamo andare avanti 2-0 facile, contro il Milan si è fatta una grande prestazione perdendo nel finale. Contro l’Inter secondo me eravamo stanchi, avevamo avuto una giornata in meno di riposo. La prestazione dell’Inter era normale, non era facile per noi. Le altre partite sono state giocate bene da noi, ci mancano secondo me diversi punti”.