Genoa, Juric: "Contro Milan e Napoli meritavamo un altro risultato"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la sconfitta subita contro il Napoli, il tecnico del Genoa Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Perdiamo gare così, con autogol una gara giocata bene contro una grande squadra, abbiamo lottato fino alla fine, avuto grandi occasioni. Nei sette otto minuti dopo l'interruzione abbiamo fatto bene, dopo il gol non abbiamo subito, il pareggio era giusto e dispiace per i ragazzi. Quando subentri non è facile cambiare le cose, ci sono tanti margini di miglioramento, i ragazzi stanno facendo bene e dobbiamo lavorare. A lunghi tratti abbiamo fatto bene, questi vincono sempre, è difficile accorciarli, si sono presentati senza turnover e dopo l'1-1 abbiamo reagito, non abbiamo subito niente fino al gol. Kouamè? Mi piace da morire, sa giocare, è generoso, non dà punti di riferimento, ha tutte le caratteristiche del giocatore moderno e lo sta facendo veramente bene. Ritorno al Genoa? Non è facile lavorare, quando giochi contro grandi squadre non la prepari ugualmente come una squadra media, abbiamo lavorato molto, la squadra ha fatto bene, ci sono margini di miglioramento e sono contento ma contro Milan e Napoli meritava un altro risultato".