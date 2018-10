Genoa, Juric: "Lisandro Lopez sta lavorando. Può essere importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato delle condizioni di Lisandro Lopez: "Lui aveva problemi anche prima del mio arrivo, ha iniziato ad allenarsi per la prima volta con me. Non è facile giudicare, la prossima settimana voglio fare un'amichevole per valutare chi non gioca da tanto. Può essere un giocatore importante".