Genoa, Juric: "Mi prendo i complimenti, ho visto tante cose belle"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric, tecnico del Genoa, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Juventus (1-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Come giudica la prestazione dei suoi giocatori?

"Credo che sia un buon punto, ci sono stati tanti margini di miglioramento, sono davvero contento. Abbiamo fatto ottime cose".

Parliamo del gol: in quel momento siete stati superiori alla Juventus dal punto di vista mentale?

"Sono contento per il gol. Abbiamo tantissimi giocatori giovani che hanno entusiasmo. Anche quelli più vecchi spingono molto. Bisogna lavorare su molti aspetti, non solo quello mentale".

Allegri le ha fatto i complimenti, se li prende tutti?

"Mi prendo tanti insulti, qualche complimento fa bene. Secondo me potevamo fare meglio, anche noi ogni tanto usciamo dalla partita. Ci scomponiamo in alcune situazioni e concediamo occasioni. Con il tempo cresceremo di più nel gioco, ma oggi mi sono piaciute molte cose. Ho visto tante cose belle".

Come giudichi la prestazione di Bessa?

"Bessa è andato dentro, ho lavorato molto con lui. Secondo me nemmeno lui sa quanto è forte. Oggi ha fatto ottime cose, ha vinto contrasti. Deve essere un nuovo inizio per lui. Mi piace arrivare in area con tanti giocatori, ma devi trovare equilibrio giusto per non prendere gol".

Questo è il Genoa più forte da quando lo alleni?

"Anche i primi sei mesi era un Genoa, forte fino a gennaio. Ci sono tantissimi giovani devi lavorare su tanti aspetti, sulla concentrazione in ogni partita".