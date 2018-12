© foto di Federico De Luca

"Vincete". Enrico Preziosi risponde ai giocatori del Genoa che gli chiedono di non mollare e di aver fiducia in Ivan Juric ma in caso di ko in Tim Cup contro l'Entella, la posizione potrebbe traballare. Un altro passo falso gli costerebbe carissimo: l'ipotesi di un ritorno di Davide Ballardini non è gradita a Enrico Preziosi. Le alternative sono Cesare Prandelli, Gianni De Biasi, Roberto Donadoni, Francesco Guidolin e Sabri Lamouchi.