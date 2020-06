Genoa-Juve, le formazioni ufficiali: tandem pesante per Nicola. Rabiot dal 1' per Sarri

Il Genoa insegue la prima vittoria dalla ripresa del campionato e torna a Marassi dopo la sconfitta interna contro il Parma. Di fronte, una Juve affamata di vittorie: la volata Scudetto si gioca anche e soprattutto sulla continuità. E i bianconeri vogliono mettere sale sulla coda della Lazio, in questi minuti in campo contro il Torino (qui il live TMW dedicato alla partita).

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus.

Maurizio Sarri sceglie Adrien Rabiot, preferito a Matuidi per completare il centrocampo con Pjanic (alla prima dopo la cessione al Barcellona) e Bentancur. Il tecnico toscano, che manda in campo una formazione molto simile all'ultima che ha battuto il Lecce, ritrova Danilo, schierato terzino sinistro. In attacco Bernardeschi con Dybala e CR7.

Davide Nicola punta sul tandem pesante, tocca a Favilli fare coppia in attacco con Pinamonti nello schieramento rossoblù. A centrocampo c'è Ghiglione sulla destra e Sturaro a sinistra (servirà verificare il concreto schieramento). In porta l'ex Perin, in difesa Romero, anche lui legato alla Vecchia Signora.

Genoa (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Sturaro; Favilli, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri.