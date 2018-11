Genoa, Kouame: "All'inizio avevo pensieri. Il derby può essere la svolta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Genoa Christian Kouame ha parlato al Secolo XIX in vista del derby contro la Samp alla ripresa: "Sarà la mia prima volto, ma so che rappresenterà una svolta: usiamo la leggerezza per vincere. Questo derby può cambiare tutto", le parole dell'ivoriano. Che poi continua: "All'inizio era tutto nuovo, avevo tanti pensieri. Ma tolte le preoccupazioni adesso volo. Piatek? Tornerà a segnare, magari già contro la Samp: io cercherò di aiutarlo in ogni modo".