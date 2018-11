Genoa, Kouamé: "L'acqua non ci ha aiutati. Esultanza per Drogba"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il giocatore del Genoa Christan Kouamé ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: “Quest’acqua non ci ha aiutati, poteva non aiutare nemmeno il Napoli ma loro sono stati bravi a vincere la partita nella ripresa. L’esultanza per Drogba? Sì ci avete visto giusto, è un grande per il nostro Paese e volevo dedicarla a lui”.