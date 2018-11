Genoa, Kouamé: "Qui per merito. Adesso datemi il derby"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby contro la Sampdoria della prossima settimana: "Il Genoa e la Serie A mi hanno trasmesso grandi motivazioni. Da qui a fine stagione potrete vedere un Kouamé ancora migliore. Se sono qui vuol dire che evidentemente lo merito ma guai a fermarsi. Dipende solo da me dimostrare ciò che posso fare. Il derby? Non ne ho mai giocati in carriera, ma li ho guardati in tv. Una vittoria potrebbe rilanciarci in vista dei match successivi. Aiutare Piatek a segnare? Certo, se non lo facessi io, chi potrebbe farlo? Io aiuto tutti in campo, lo scopo è fare il bene del Genoa. Dopo la delusione di Napoli adesso pensiamo solo alla Samp. Né loro né noi abbiamo vissuto un bel periodo negli ultimi tempi. Questo è il calcio, l'importante è avere fiducia".