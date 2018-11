Genoa, Lamouchi e Van 't Schip per la panchina del futuro

Enrico Preziosi ha confermato la fiducia a Ivan Juric, ma molto dipenderà dal risultato del derby della Lanterna in programma alla ripresa del campionato. Per questo motivo il Genoa continua a monitorare il novero di allenatori a disposizione in caso di nuovo esonero del tecnico croato. Fra i candidati possibili ci sono Ballardini, Donadoni, Guidolin e Carrera. In previsione futura, invece, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la dirigenza del Grifone starebbe valutando con interesse il nome di Sabri Lamouchi, ex centrocampista del Genoa ad inizio anni 2000, attuale allenatore del Rennes. Un binario parallelo, invece, porta in Olanda a John van 't Schip, tecnico del PEC Zwolle.