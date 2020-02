vedi letture

Genoa-Lazio, formazioni ufficiali: Nicola lancia Favilli. Inzaghi conferma Marusic e Caicedo

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio:

Tanti assenti per Davide Nicola, che può però contare sullo stesso trio difensivo visto a Bologna, nel netto successo per 3-0. A centrocampo si rivede Lasse Schone, che va in cabina di regia. Infortunato Radovanovic, squalificato Sturaro, ecco dal 1' Cassata. Davanti a far coppia con Sanabria ci sarà Favilli.

Simone Inzaghi lancia dal primo minuto Patric al posto dello squalificato Luiz Felipe, mentre sulle corsie laterali confermato Jony sulla corsia sinistra. Per lo spagnolo terza partita consecutiva da titolare. Marusic vince il ballottaggio con Lazzari, Caicedo ancora preferito a Correa.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaouro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Cassata, Criscito; Favilli, Sanabria. A disp. Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Iago Falque, Jagiello, Eriksson, Pandev, Destro, Rovella. All. Nicola.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milikovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp. Guerrieri, Proto, Lukaku, Correa, Bastos, Parolo, Anderson, Lazzari, Cataldi, Adekanye, Minala, Vavro. All. Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli

ASSISTENTI: Tegoni – Rocca

IV UOMO: Abbattista

VAR: Massa

AVAR: Lo Cicero