Genoa, Lazovic: "Piatek straordinario. Vittoria sofferta ma meritata"

Darko Lazovic, centrocampista del Genoa, ha parlato in zona mista al termine della vittoria per 1-0 contro il Bologna: "Era importante vincere dopo la sconfitta di Reggio Emilia. E' stata una vittoria meritata anche se sofferta. Nel primo tempo non abbiamo subito tanto, non era facile giocare dopo i 5 gol di Reggio Emilia. Volevamo dimostrare che non meritavamo quella battuta d'arresto. Nella ripresa ci siamo messi un po' meglio e abbiamo vinto. Piatek? Speriamo continui così. Sta facendo cose straordinarie. E' appena arrivato in Italia e ha segnato già parecchio, quattro gol in campionato e quattro gol in Coppa Italia. Non dobbiamo però fargli sentire troppa pressione, arriverà anche il momento in cui troverà difficoltà a centrare la porta. Sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore e farà sicuramente una grandissima carriera. La gara contro la Lazio? Sarà dura ma 'importante era vincere contro il Bologna. Da martedì ci prepareremo al meglio per poter affrontare in maniera positiva questa trasferta".