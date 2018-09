Genoa, Lazovic: "Siamo soddisfatti. Ora i punti lontano da Marassi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Darko Lazovic, esterno del Genoa, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ligure. Queste le sue parole: "Siamo soddisfatti, ora dobbiamo insistere. Contenti per la prestazione della squadra, contento per quella personale. Un assist sul primo gol, la partecipazione sul secondo. Quest’anno ho già ricoperto tre ruoli: laterale basso e a centrocampo. Vuol dire che mister Ballardini ha fiducia nelle mie qualità. uno mette a disposizione le proprie caratteristiche, e la velocità rientra tra le mie. Poi ci sono sempre gli avversari… Con il Chievo è venuta una vittoria importante. Siamo un gruppo con tanti stranieri di provenienza diversa. Integrarsi non è facile, stiamo lavorando per migliorare l’intesa. Lontani da Genova puntiamo a cambiare marcia. Prima possibile. Il Frosinone è un buon team, ha bisogno di punti, farà di tutto per vincere. Guardiamo in casa nostra. Vogliamo riscattare le due sconfitte in trasferta. L’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo”.