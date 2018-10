© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque partite attendono il Genoa fino alla prossima sosta. La squadra rossoblù, che dopo l'ultima sconfitta contro il Parma ha cambiato allenatore e ha richiamato in sella per la terza volta Ivan Juric, alle quattro gare in programma dovrà aggiungere il match contro il Milan rinviato ad agosto per il crollo del Ponte Morandi. Nelle prime sette sfide di campionato la squadra genovese ha conquistato dodici punti.

Le partite del Genoa fino alla prossima sosta

20 ottobre ore 18.00 - Juventus-Genoa (Sky)

28 ottobre ore 15.00 - Genoa-Udinese (Sky)

31 ottobre ore 20.30 - Milan-Genoa (Sky)

3 novembre ore 15.00 - Inter-Genoa (Sky)

10 novembre ore 20.30 - Genoa-Napoli (DAZN)