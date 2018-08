Genoa, Lisandro Lopez e Medeiros migliorano: convocazione possibile

Altro allenamento incentrato sulla tattica quello di oggi per il Genoa di Ballardini, concluso con due partite, la prima a tutto campo e la seconda in spazi stretti. A Pegli sta proseguendo con indicazioni positive il rientro graduale di Lisandro Lopez e Medeiros, candidati a essere inseriti tra i convocati, in presenza di ulteriori conferme. A riportarlo è il sito ufficiale del Genoa.