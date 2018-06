Genoa-Mandragora, oggi si chiude a 15 mln. Alla Juve diritto di recompra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il trasferimento del centrocampista Rolando Mandragora dalla Juventus al Genoa. Il calciatore classe '97 tornerà in Liguria sulla base di un'offerta da 15 milioni di euro, ma il club campione d'Italia conserverà un diritto di riacquisto prefissato per il biennio successivo a cifre stabilite e più alte.