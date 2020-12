Genoa, Maran: "Sappiamo che serve una reazione da squadra vera, da uomini veri"

Al termine del match perso 2-1 contro il Parma, il tecnico rossoblu Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: "Bisogna migliorare le cose essenziali: di essere attaccati al risultato in maniera più forte. Sappiamo che serve una reazione da squadra vera, da uomini veri e che dobbiamo rendere le cose più difficili agli altri con un'attenzione particolare alle singole cose che ci devono far migliorare o comunque non prestare il fianco in determinate situazioni. Oggi, soprattutto nella prima parte, siamo stati in partita e forse abbiamo avuto le occasioni migliori. In questo momento conta poco nelle analisi. Conta invece analizzare questo momento e agire di conseguenza".

Come preparare gare che sono molto importanti come con la Fiorentina e poi con Juventus e Milan?

"Alle volte gli impegni più sono temibili e sono magari quella leva giusta per giocare delle partite col coltello fra i denti. Sappiamo che andiamo incontro a un momento dove le partite andranno affrontate in un certo modo e dobbiamo essere pronte ad affrontarle".

Cosa può rimanere di questa sconfitta?

"Io qualcosa in più ho visto oggi. E' ovvio che però noi in questo momento abbiamo bisogno del risultato. Quel qualcosa in più va tramutato in risultato, non può essere fine a sé stesso. E di questo ne sono consapevole. Dobbiamo essere tutti consapevoli e capire che dobbiamo cercare quelle cose che facciamo per finalizzarle all'obiettivo che è quello di portare a casa punti".