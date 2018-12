© foto di Federico Gaetano

Ionut Radu è a tutti gli effetti il portiere titolare del Genoa, dopo aver conquistato - a suon di buone prestazioni - il posto che a inizio stagione apparteneva all'ex laziale Federico Marchetti. La Gazzetta dello Sport in edicola scrive che l'esperto estremo difensore può chiedere la cessione a gennaio: nelle prossime settimane è previsto un colloquio con il patron Preziosi per parlare di un possibile addio, col Genoa che non chiuderebbe a una partenza di Marchetti lasciandolo così libero di trovare una nuova sistemazione.