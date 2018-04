Genoa, Migliore: "A Roma è difficile fare punti contro certi campioni"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Francesco Migliore, difensore del Genoa, ha parlato in zona mista dopo il ko contro la Roma: "All’inizio siamo stati timorosi, ma alla lunga non abbiamo mollato. A Roma è difficile fare punti contro certi campioni. La mia partita? Diciamo che non era la partita in cui potevo spingere molto, perchè loro spingevano molto sulle corsie esterne, alla fine però il Genoa si è fatto valere. Oggi credo di aver messo soltanto un cross e poteva valere il pareggio, è un peccato, anche perché abbiamo sciupato 2-3 occasioni, potevamo portare un punto a casa, ma teniamoci questo Genoa combattivo. In rosa abbiamo gente di qualità come Rossi e Medeiros, quando sono entrati in campo hanno fatto valere le loro qualità tecniche. Giocare all’Olimpico? Io mi prendo tutti i minuti che il mister mi concede e provo a farne tesoro. Ringrazio mister Ballardini per l’occasione concessami. Da domani si torna a lavorare come sempre, solo così posso farmi trovare pronto. Noi vogliamo divertirci ma nel modo giusto, facendo le cose seriamente e senza sottovalutare nessuna partita da qui alla fine. Vogliamo continuare a fare bene anche per i nostri tifosi".