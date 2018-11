Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Piatek vs. Milik, sfida polacca

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria per arrivare bene alla pausa delle Nazionali e mettere pressione alla Juventus, impegnata domani nella difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Torna Milik dal 1', insieme al 4-4-2 che ormai è diventato lo schema di riferimento del Napoli Ancelottiano. Juric risponde con Piatek, capocannoniere a secco da quando l'ex tecnico del Crotone ha sostituito Ballardini sulla panchina rossoblù. In campo anche Veloso e Romero. È tutto pronto per la sfida tra Genoa e Napoli, che comincerà alle 20.30. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

Genoa (3-5-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Veloso, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamè.

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.