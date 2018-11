© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Che Piatek piaccia molto al Napoli non è più un segreto ormai da diverse settimane e la sfida contro il Genoa lo metterà di fronte a un compagno di Nazionale che sta perdendo il posto proprio a causa sua, ovvero Milik. L'attaccante azzurro, fino a poco tempo fa veniva considerato l'erede di Lewandowski, ma ora il Pistolero del Grifone lo ha superato anche nel gradimento dei media polacchi. Proprio per questo, al Ferraris, Arkadiusz cercherà di oscurare il collega per togliergli la doppia vetrina Nazionale-mercato e rilanciarsi anche nelle rotazioni di Ancelotti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.