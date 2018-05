Genoa, nel mirino del dg Perinetti ci sono Jallow e Radonjic

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il d.g. Perinetti in questi giorni è molto attivo anche sul fronte offensivo. Piace l’attaccante Lamin Jallow, di proprietà del Chievo e protagonista di un grande campionato in prestito in B al Cesena. Settimana prossima ci sarà un incontro con i rappresentanti del gambiano. Occhi puntati in casa Genoa anche sull’esterno serbo Nemanja Radonjic della Stella Rossa. Settimana prossima la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Lo riporta Gazzamercato.it.