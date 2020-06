Genoa, Nicola tra presente e futuro: "La mia conferma è legata a un obiettivo da raggiungere"

vedi letture

"Niente scusanti, niente preoccupazioni. È una sfida da affrontare senza timori, per centrare il nostro obiettivo. E con la curiosità di vedere se qualcuna delle novità potrà essere una piacevole scoperta per il futuro". Parla così Davide Nicola, tecnico del Genoa, nell'intervista a Il Secolo XIX: "Non parlerei di abbondanza per la rosa del Genoa, parlerei di rosa competitiva per gestire questo tipo di situazione. I giocatori hanno lavorato da casa, non si sono mai fermati. Avevano motivazioni forti per continuare ad allenarsi anche in smartworking, pur non sapendo quando sarebbero tornati a giocare".

Il presidente Preziosi, intanto ha elogiato il suo lavoro e ha detto che la confermerà: "Con il presidente c'è un rapporto di grande stima. Preferisco non pensare al futuro e concentrarmi sul presente, il campionato non è finito e la salvezza è da conquistare. La mia conferma è legata a un obiettivo da raggiungere e ora sono concentrato solo su quello. Mancano dodici partite, affrontiamo la sfida".