Genoa, occhi puntati su Folorunsho della Virtus Francavilla

© foto di Giuseppe Scialla

Era stato uno dei primi club di categoria superiore a farsi avanti per Michael Folorunsho, centrocampista esploso in questa stagione con la maglia della Virtus Francavilla. Poi sembrava essere passato in secondo piano, sopravanzato da Ascoli, Perugia e soprattutto Cosenza. Ma, come riportato dal Corriere dello Sport, ora il Genoa sembra essersi rifatto sotto per il classe '98 cresciuto nel settore giovanile della Lazio. E Folorunsho sarebbe fortemente allettato dal balzo direttamente in Serie A.