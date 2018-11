Genoa, offerta bassa per Matheus Fernandes: servono almeno 5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa lavora per la mediana e come dichiarato anche dallo stesso presidente Preziosi, ha messo nel mirino il centrocampista del Botafogo Matheus Fernandes. L'offerta del Grifone è ferma a 4 milioni di euro, ma servirà aumentarla almeno di un altro milione per ricevere il via libera dal club brasiliano anche perché dalla Germania sono molte le squadre che si potrebbero inserire per anticipare le mosse rossoblu. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.