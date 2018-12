© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Goran Pandev è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il ko del suo Genoa contro la Roma: “Il rigore su di me? Ci dispiace, era grosso. Come facciamo errori noi anche l’arbitro ha fatto un errore grosso. Abbiamo perso dei punti e ci dispiace, non lo meritavamo. Siamo molto dispiaciuti. Non ho protestato? Ho detto all’arbitro di andarlo a rivedere e lui non mi ha detto niente, si è messo a ridere. Non meritavamo di perdere. Ci possono stare errori così, ma con il VAR si poteva evitare. L’arbitro ha detto che aveva visto bene lui e non ha voluto interpellare il VAR”.