Genoa, Pandev: "Mai avuta così tanta concorrenza davanti in carriera"

Goran Pandev, attaccante del Genoa autore del gol-vittoria contro il Cagliari quest'oggi, parla così a Sky Sport dopo la partita: "Non mi hai messo al Fantacalcio (parlando allo studio, ndr)? Eh vabbè, non mi schiera neanche il mister (scherza, ndr). Va bene così dai (ride, ndr). Quando mi ha detto di entrare, pensavo che il mister scherzasse. Ho visto Sanabria e Pinamonti dentro, volevo crossare ma nessuno ci è arrivato. Per fortuna abbiamo segnato e vinto la partita".

Vorrebbe giocare di più?

"Tutti vogliono giocare di più, l'importante però è che vinca la squadra e che il Genoa si salvi. Siamo ventotto, possono giocare solo in undici".

Davanti siete tanti.

"La concorrenza che ho avuto qua in nessun'altra squadra (ride, ndr). Sono tutti ragazzi forti, e chi gioca dà il suo contributo".