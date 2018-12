Genoa, passi avanti per Barreca: proposto prestito di 18 mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Sky Sport, il Genoa è pronto a riportare in Italia Antonio Barreca, terzino sinistro in forza al Monaco. Il club del presidente Preziosi avrebbe proposto ai monegaschi un prestito di 18 mesi per l'ex giocatore del Torino. Barreca è arrivato in estate nel Principato per 10 milioni di euro: per lui otto presenze e un assist nel difficile avvio di stagione della squadra ora guidata da Thierry Henry.