Genoa, per Bertolacci servono 10 milioni

Il Milan chiede 10 milioni di euro per il cartellino di Andrea Bertolacci, di ritorno dal Genoa. Il Grifone vorrebbe tenerlo in rosa, mentre i meneghini hanno bisogno di non realizzare minusvalenze, anzi. Per sostituirlo, eventualmente, ci sono già le opzioni Duncan e Baselli. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.