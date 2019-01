© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa segue un altro polacco per il mercato di gennaio, un difensore stavolta, inserito di recente nella lista dei migliori 50 giovani d'Europa stilata dalla UEFA. Robert Gumny, 20enne laterale del Lech Poznań, si è messo in evidenza come giocatore molto polivalente capace di giocare con la stessa costanza e qualità sia a destra che a sinistra, come evidenzia oggi il Secolo XIX.