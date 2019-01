Genoa scatenato sul mercato. I rossoblu stanno cercando elementi per rinforzare il reparto arretrato. Come riporta Sky Sport, il club ligure avrebbe manifestato interessa per Modibo Sagnan, difensore classe 1999 del Lens. Il ragazzo, che dovrebbe restare in Francia fino a fine stagione, verrebbe acquistato in sinergia con la Juventus.