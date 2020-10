Genoa, Perin: "Pareggio di squadra. L'obiettivo è la salvezza ma vogliamo anche stupire"

Dopo il pareggio contro il Verona, il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Possiamo dare solo un nome: squadra. Abbiamo passato davvero un periodo difficile con giocatori che si sono allenati pochissimo, compreso me. Abbiamo deciso di non avere alibi, di essere compatti e cercare di non ripetere la stagione dell'anno scorso. E' fondamentale fare punti e da queste partite passa il nostro percorso. Abbiamo vinto la prima partita col Crotone, a Napoli è stata una partita un po' strana. Il Verona era sulla bocca di tutti l'anno scorso e lo sarà anche quest'anno. A noi piacerebbe, con il lavoro giornaliero e con la compattezza di squadra, riuscire a sorprendere le persone. Senza fare voli pindarici, senza dire che faremo una grande stagione. L'obiettivo è la salvezza e lo sappiamo. Però dentro di noi ci deve essere il seme della sorpresa per i tifosi, per la gente che sta soffrendo e ci tifa. Desideriamo migliorare la stagione dell'anno scorso".

Quale è stato il momento più difficile?

"L'inizio. Non mi va di fare polemica, ma degli attacchi secondo me insignificanti che ci sono stati. E' una malattia subdola, non sai mai dove la prendi e come la prendi. Siamo giocatori ma siamo persone normali. Come le altre persone andiamo a cena, sempre protetti con la mascherina. La società sta facendo un lavoro straordinario, i dottori non ci hanno fatto mancare nulla. Mi sento di fare un plauso da parte della società che sono stati strepitosi".

Cosa non ti è piaciuto?

"I classici cliché sul giocatore che non sta attento ed è superficiale, Non mi sono ritrovato così come tanti miei colleghi, ogni tanto dobbiamo alzare la testa e dire quello che pensiamo perchè ci siamo stufati di passare per quelli che scherzano e ridono e sono superficiali. Siamo persone come tutti quanti e affrontiamo le cose con grande dignità e umiltà. Siamo tutte persone ed esseri umani e capita".