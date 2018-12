© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il dg del Genoa Giorgio Perinetti, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dei talenti rossoblù e del ko di ieri con la Roma: "Piatek si è presentato in maniera impressionante nel campionato italiano, per lui parlano i gol. Anche Kouamé e Romero però stanno facendo molto bene, hanno grandi margini di crescita e possono sicuramente arrivare lontano".

Sul mercato di gennaio: "Non ci saranno partenze eccellenti, ma piuttosto arrivi. Adesso siamo impegnati sul mercato in entrata".

Sull'interesse della Roma per Kouamé: "Non ci sono trattative perché noi non vogliamo metterci a trattare. I nostri talenti sono seguiti da tante squadre, ma parleremo di una possibile cessione solamente in estate. Ora testa agli acquisti".

Sul concitato post-partita di ieri: "Ci sono stati episodi eclatanti nella gara con la Roma. Ci hanno annullato un gol dopo una lunga consultazione trovando motivazioni difficili da spiegare, stesso discorso per il rigore. Dispiace perché avremmo meritato sicuramente il pareggio".