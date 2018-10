Genoa, Perinetti: "Piatek non si muoverà a gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Perinetti, ds del Genoa, è intervenuto prima del match contro la Juventus. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Confermiamo, Piatek non può muoversi a gennaio. Se ci saranno delle tentazioni per noi vuol dire che avrà fatto tanti gol e tante belle cose. Il nostro obiettivo in campionato rimane quello di giocare un torneo interessante sotto ogni profilo, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Non è in programma perdere giocatori importanti a gennaio, soprattutto uno come lui".